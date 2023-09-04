В Минобороны РФ сообщили о нанесении удара по судостроительному предприятию Украины

По данным ведомства, на нем осуществлялась сборка безэкипажных катеров из импортированных комплектующих

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. РФ беспилотными летательными аппаратами нанесла удар по украинскому судостроительному предприятию, где из импортных комплектующих собирали безэкипажные катера.

Об этом заявили журналистам в Минобороны России.

"Беспилотными летательными аппаратами нанесен удар по судостроительному предприятию Украины, на котором осуществлялась сборка безэкипажных катеров из импортированных комплектующих", - заявили в ведомстве.

Там отметили, что ночью российские самолеты морской авиации Черноморского флота уничтожили в северо-западной части Черного моря четыре быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force, на которых находились десантные группы сил специальных операций ВСУ.