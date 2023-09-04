4 сентября, 10:17,
обновлено 4 сентября, 10:30
Военная операция на Украине

В Минобороны РФ сообщили о нанесении удара по судостроительному предприятию Украины

© Минобороны России/ ТАСС

По данным ведомства, на нем осуществлялась сборка безэкипажных катеров из импортированных комплектующих

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. РФ беспилотными летательными аппаратами нанесла удар по украинскому судостроительному предприятию, где из импортных комплектующих собирали безэкипажные катера.

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Об этом заявили журналистам в Минобороны России.

"Беспилотными летательными аппаратами нанесен удар по судостроительному предприятию Украины, на котором осуществлялась сборка безэкипажных катеров из импортированных комплектующих", - заявили в ведомстве.

Там отметили, что ночью российские самолеты морской авиации Черноморского флота уничтожили в северо-западной части Черного моря четыре быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force, на которых находились десантные группы сил специальных операций ВСУ. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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