4 сентября, 10:18,
обновлено 4 сентября, 10:34
Военная операция на Украине

Минобороны России заявило об отражении четырех контратак ВСУ на купянском направлении

© Минобороны России/ ТАСС

В ведомстве сообщили, что уничтожены до 60 украинских военных

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Группировка "Запад" в течение суток отразила четыре контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожены до 60 украинских военных. Об этом заявили журналистам в Минобороны России.

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"На купянском направлении подразделениями Западной группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре контратаки штурмовых групп 32-й и 43-й механизированных бригад ВСУ севернее населенного пункта Свердловка Луганской Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Высшее Соленое, Ивановка, Тимковка, Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики", - заявили в ведомстве.

Там отметили, что за сутки было уничтожено до 60 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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