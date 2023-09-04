Минобороны РФ сообщило о поражении складов ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

По данным ведомства, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 126 районах

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России за сутки поразили два склада ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Кроме того, поражены два склада ракетно-артиллерийского вооружения 118-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Верхняя Терса Запорожской области", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ добавили, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 126 районах.