4 сентября, 10:20,
обновлено 4 сентября, 10:37
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о поражении складов ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

© Минобороны России/ ТАСС

По данным ведомства, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 126 районах

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России за сутки поразили два склада ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Кроме того, поражены два склада ракетно-артиллерийского вооружения 118-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Верхняя Терса Запорожской области", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ добавили, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 126 районах. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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