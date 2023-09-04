4 сентября, 10:24,
обновлено 4 сентября, 10:39
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило, что средства РЭБ уничтожили и подавили 24 беспилотника ВСУ

© Минобороны России/ ТАСС

По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны было перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) за минувшие сутки уничтожили и подавили 24 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 24 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Волчеяровка, Шипиловка Луганской Народной Республики, Берестовое, Водяное, Спорное Донецкой Народной Республики, Скелеватое, Пшеничное, Очереватое Запорожской области и Пролетарка Херсонской области", - отметили в оборонном ведомстве.

Также, проинформировали в Минобороны РФ, средствами противовоздушной обороны было перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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