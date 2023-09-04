4 сентября, 10:25,
обновлено 4 сентября, 10:31
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

© Минобороны России/ ТАСС

По данным ведомства, также уничтожено три пикапа и орудие Д-30

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Российские войска уничтожили за сутки до 40 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

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"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 63-й, 67-й механизированных бригад и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, 3 пикапа, а также орудие Д-30", - сообщили там. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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