4 сентября, 10:23,
обновлено 4 сентября, 10:42
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о нанесении поражения ВСУ на южнодонецком направлении

© Минобороны России/ ТАСС

В ведомстве заявили, что группировка войск "Восток" нанесла поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Урожайное

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Российские военные на южнодонецком направлении ударами авиации и тяжелых огнеметных систем (ТОС) нанесли поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) у Новомихайловки и Урожайного.

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Об этом заявили журналистам в Минобороны России.

"На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Урожайное Донецкой Народной Республики", - сказали в военном ведомстве. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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