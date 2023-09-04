Минобороны РФ сообщило о нанесении поражения ВСУ на южнодонецком направлении

В ведомстве заявили, что группировка войск "Восток" нанесла поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Урожайное

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Российские военные на южнодонецком направлении ударами авиации и тяжелых огнеметных систем (ТОС) нанесли поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) у Новомихайловки и Урожайного.

Об этом заявили журналистам в Минобороны России.

"На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Урожайное Донецкой Народной Республики", - сказали в военном ведомстве.