Минометчики казачьей бригады "Терек" поразили опорный пункт ВСУ под Соледаром

Атаман Терского казачьего войска казачий генерал Виталий Кузнецов сообщил о ликвидации большей части из 70 военнослужащих ВСУ

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Минометные расчеты казачьей бригады "Терек", выполняющей задачи в районе Соледара ДНР, поразили опорный пункт с пехотой украинской армии, ликвидировав большую часть из 70 военнослужащих, которые находились там. Об этом рассказал ТАСС основатель подразделения, атаман Терского казачьего войска казачий генерал Виталий Кузнецов.

"Недавно поднялись наши разведчики на беспилотнике, мы засекли опорный пункт противника, перемещение и концентрацию личного состава. Минометные подразделения открыли огонь, у них было очень много раненых, погибших, мы это зафиксировали. Мы понимали, что там было более 70 человек личного состава. Большая часть из них - "двухсотые" (ликвидированы - прим. ТАСС)", - сказал Кузнецов.

Он добавил, что эвакуация раненых продолжалась несколько часов. Всего минометчики потратили около 20 мин, все они пришлись по опорному пункту.