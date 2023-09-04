Корабли и авиация Северного флота провели учения по поиску подлодок в Баренцевом море

Моряки отработали тактику поиска подводной лодки различными способами с помощью бортовых гидролокационных комплексов, а также по информации от летчиков противолодочных вертолетов Ка-27

МУРМАНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Экипажи большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" и ракетного крейсера "Маршал Устинов" во взаимодействии с противолодочными вертолетами Ка-27 отработали поиск подводных лодок условного противника в ходе учений в Баренцевом море. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Отряд боевых кораблей Северного флота отработал во взаимодействии с разнородными силами флота противолодочные задачи в северных районах Баренцева моря. В выполнении учебно-боевых задач приняли участие экипажи большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" и ракетного крейсера "Маршал Устинов", которые во взаимодействии с противолодочными вертолетами Ка-27 провели мероприятия по проверке отсутствия слежения и поиску подводных лодок условного противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военные моряки отработали тактику поиска подводной лодки различными способами с помощью бортовых гидролокационных комплексов, а также по информации от летчиков противолодочных вертолетов Ка-27, которые выполнили поиск подлодок условного противника с применением гидроакустических станций. Ранее личный состав арктической экспедиционной корабельной группировки Северного флота отработал эпизод учений по защите островной зоны и морского побережья на архипелаге Земля Франца-Иосифа.

С начала похода кораблями и судами отряда пройдено более 4,4 тыс. морских миль. В ближайшее время силы арктической экспедиционной корабельной группировки Северного флота продолжат решать задачи по обеспечению защиты интересов России в Арктике и действовать в северных районах Баренцева моря.