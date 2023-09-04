Путин присвоил почетное наименование "гвардейский" 18-му штурмовому авиаполку

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 18-му штурмовому авиационному полку почетного наименования "гвардейский". Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю присвоить 18-му штурмовому авиационному полку почетное наименование "гвардейский", - говорится в документе.
Полк базируется на аэродроме Черниговка в Приморском крае.