4 сентября, 13:59

Путин присвоил почетное наименование "гвардейский" 18-му штурмовому авиаполку

Полк отметили "за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 18-му штурмовому авиационному полку почетного наименования "гвардейский". Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю присвоить 18-му штурмовому авиационному полку почетное наименование "гвардейский", - говорится в документе.

Полк базируется на аэродроме Черниговка в Приморском крае. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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