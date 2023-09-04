4 сентября, 13:59 Путин присвоил почетное наименование "гвардейский" 18-му штурмовому авиаполку

Полк отметили "за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов"