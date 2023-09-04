Шойгу сообщил, что за последние дни было уничтожено семь безэкипажных катеров ВСУ

По словам министра обороны РФ, задействовано было три порта - Черноморский, Южный и Одесса

СОЧИ, 4 сентября. /ТАСС/. Семь украинских безэкипажных катеров было уничтожено в Черном море за последние дни. Об этом заявил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"По поводу безэкипажных катеров - вы, наверное, все видели, не раз освещали это все. За последнюю неделю таких уничтожено семь, даже не за неделю, а за пять дней", - сказал Шойгу.

По его данным, задействовано было три порта - Черноморский, Южный и Одесса. "Поэтому мы не можем такие вещи спокойно наблюдать, конечно, будем поражать эти объекты, будем им отвечать", - заверил Шойгу.

Говоря о защите российской инфраструктуры от украинских беспилотников, министр отметил, что это имеет прямую корреляцию с зерновой сделкой. "Потому что это одно из тех нарушений, в результате которых мы и вышли из зерновой сделки", - сказал он, напомнив, что изначально было условлено о неиспользовании украинских портов для совершения актов против российской военной и гражданской инфраструктуры.