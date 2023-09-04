Шойгу заявил, что возможность проведения совместных учений с КНДР обсуждается

По словам главы Минобороны, старая русская истина заключается в том, что "соседей не выбирают" и что "с соседями лучше жить в мире и согласии"

СОЧИ, 4 сентября. /ТАСС/. Возможность проведения совместных учений с КНДР обсуждается. Об этом журналистам сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Мы обсуждаем со всеми это (возможность проведения военных учений - прим. ТАСС), в том числе и с КНДР. Почему нет? Это наши соседи", - сказал министр. "Конечно, обсуждалась [такая возможность]. Мы же проводим с нашими китайскими коллегами не просто учения, а совместное патрулирование стратегических бомбардировщиков, совместное патрулирование морских ракетоносцев, и если раньше у нас это было такие разовые случаи, то сейчас у нас по два - по три раза в год, и мы продолжаем это делать", - добавил министр.

Шойгу напомнил, что старая русская истина заключается в том, что "соседей не выбирают", и в том, что "с соседями лучше жить в мире и согласии". "Тем более с таким соседом, с кем нас связывает довольно много по истории, по жизни", - заключил он.