4 сентября, 14:12,
обновлено 4 сентября, 14:48
Военная операция на Украине

Шойгу сообщил, что ВСУ только за 3 сентября потеряли шесть танков

Как уточнил глава Минобороны РФ, танки не были иностранного производства

СОЧИ, 4 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери, только 3 сентября они потеряли шесть танков. Об этом журналистам сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"В среднем [потери ВСУ] большие. Вчера как раз на работинском направлении они потеряли шесть танков, на другом направлении, на Бахмуте, наши ребята очень искусно беспилотными летательными аппаратами, это новые беспилотные аппараты - квадрокоптеры, уничтожили еще шесть машин", - рассказал Шойгу, уточнив, что танки не были иностранного производства. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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