Шойгу сообщил о предпринятых и отбитых за последние 10 дней "яростных атаках ВСУ"

По словам главы Минобороны РФ, с этими атаками все обстоит именно так, как ранее по итогам переговоров с президентом Турции рассказал российский лидер Владимир Путин, - контрнаступление провалилось

СОЧИ, 4 сентября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о "яростных атаках", которые ВСУ предпринимали последние 10 дней.

"В последние, во всяком случае, 10 дней, такие яростные атаки [предпринимались] большими силами, большими надеждами, со страстным желанием выполнять команды, которые даны с выходом на определенные населенные пункты", - сообщил Шойгу.

По словам министра, с этими атаками все обстоит именно так, как ранее по итогам переговоров с президентом Турции рассказал российский лидер Владимир Путин, - контрнаступление провалилось.