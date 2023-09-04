4 сентября, 14:35
Военная операция на Украине

Шойгу сообщил о предпринятых и отбитых за последние 10 дней "яростных атаках ВСУ"

Дмитрий Харичков/ пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© Дмитрий Харичков/ пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

По словам главы Минобороны РФ, с этими атаками все обстоит именно так, как ранее по итогам переговоров с президентом Турции рассказал российский лидер Владимир Путин, - контрнаступление провалилось

СОЧИ, 4 сентября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о "яростных атаках", которые ВСУ предпринимали последние 10 дней.

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"В последние, во всяком случае, 10 дней, такие яростные атаки [предпринимались] большими силами, большими надеждами, со страстным желанием выполнять команды, которые даны с выходом на определенные населенные пункты", - сообщил Шойгу.

По словам министра, с этими атаками все обстоит именно так, как ранее по итогам переговоров с президентом Турции рассказал российский лидер Владимир Путин, - контрнаступление провалилось. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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