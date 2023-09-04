Шойгу считает, что позиция Украины зависит от мнения Вашингтона, а не главы Минобороны

Глава Минобороны Украины Алексей Резников ранее подал в отставку

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что на Украине все зависит от того, что скажет Вашингтон, а не от того, кто будет министром обороны.

"[Зависит] не от того, кто будет министром обороны. Все зависит от того, что скажет Вашингтон. Как скажут, так и будет. Они (власти Украины - прим. ТАСС) могут менять [министров] хоть каждый день", - сказал он, комментируя отставку главу Минобороны Украины Алексея Резникова. Видео опубликовано в Telegram-канале телеканала "Звезда".

3 сентября на фоне очередного коррупционного скандала в Минобороны президент Украины Владимир Зеленский объявил о решении сменить Резникова на Рустема Умерова, ранее возглавлявшего Фонд государственного имущества Украины. Резников 4 сентября подал в Раду заявление об отставке, а профильный комитет поддержал его. Теперь этот вопрос будет вынесен на общее голосование депутатов. Затем Зеленский должен будет внести на утверждение парламента кандидатуру нового министра. Согласно процедуре, Умеров также подал в Раду заявление об увольнении с занимаемой им сейчас должности главы Фонда госимущества.

Слухи об отставке Резникова, который был министром обороны с ноября 2021 года, появились в украинских СМИ в январе после крупного коррупционного скандала в Минобороны, связанного с закупками продовольствия по завышенным ценам. Тогда министр отвергал все обвинения, однако в ведомстве последовало несколько отставок среди руководящего состава. Сам Резников сохранил свой пост. Уже в августе Минобороны вновь оказалось в центре скандала с закупками - на этот раз "зимних" курток, которые не соответствовали заявленным параметрам.

Истории с непрозрачными закупками не только понижают рейтинги украинских властей внутри страны, но и негативно влияют на отношения Киева с западными партнерами, от финансовой и военной помощи которых он зависит. Запад активно настаивает на искоренении коррупции. В частности, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, побывавший на Украине в августе, заявил, что Вашингтон следит, как расходуется каждый доллар выделяемой Киеву помощи. Некоторые местные эксперты отмечают, что замена Резникова Умеровым позволит Зеленскому на какое-то время погасить скандал вокруг Минобороны за счет ожиданий, что новый министр "наведет порядок".