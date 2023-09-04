В Сирии за сутки зафиксировали 10 обстрелов правительственных сил

Со стороны международной коалиции, возглавляемой США, зафиксировано 14 случаев нарушения протоколов деконфликтации

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Боевики террористических формирований десять раз в течение последних суток обстреливали правительственные войска в Сирии. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано десять обстрелов позиций правительственных сил: со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ - прим. ТАСС) - шесть обстрелов в провинции Алеппо, со стороны террористической группировки "Исламская партия Туркестана" (запрещена в РФ - прим. ТАСС) - четыре обстрела в провинции Идлиб", - сказал он.

В течение суток со стороны международной коалиции, возглавляемой США, зафиксировано 14 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, которые связаны с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. Кулить также проинформировал о том, в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано четыре нарушения парой истребителей Typhoon и парой истребителей Rafale коалиции.