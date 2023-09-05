Группировка "Юг" с помощью FPV-дронов поразила вышку связи и несколько бронемашин ВСУ

Начальник пресс-центра группировки Георгий Минесашвили отметил, что российская артиллерия уничтожила пять пунктов временной дислокации украинских военных в районах Авдеевки и Дзержинска

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки российских войск при помощи FPV-дронов поразили вышку сотовой связи противника с ретрансляторами, а также несколько западных бронемашин. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Юг" Георгий Минесашвили.

"FPV-дронами поражены бронетранспортер американского производства Bradley, боевые машины пехоты БМП-2 и БМП немецкого производства Marder, три пикапа и Hummer, а также вышка сотовой связи с ретрансляторами и камерами видеонаблюдения, живая сила в районах Красного и Часова Яра", - сообщил он.

Начальник пресс-центра группировки войск "Юг" отметил, что российская артиллерия уничтожила пять пунктов временной дислокации ВСУ в районах Авдеевки и Дзержинска в Донецкой Народной Республике (ДНР), а также при помощи барражирующего боеприпаса "Ланцет" поразила самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Мста-С" противника.

"Артиллерией группировки уничтожены пункты временной дислокации подразделений противника в районах Авдеевки и Дзержинска, а также пикап, расчет противотанкового ракетного комплекса, два гранатометных расчета АГС в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское, Спорное и Предтечино", - сказал он.

Минесашвили добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы противник утратил два 105-миллиметровых орудия М119 производства США в районах Дылеевки и Александро-Шультино, а также четыре миномета калибра 120 мм в Марьинке, Георгиевке, Выемке и Веселом. "Барражирующим боеприпасом "Ланцет" поражена самоходная артиллерийская установка 152-го калибра "Мста-С" в Северске. Экипажем тяжелых огнеметных систем "Солнцек" нанесено огневое поражение по скоплению живой силы противника в районах Клещеевки", - отметил офицер.

Кроме того, штурмовая армейская авиация группировки ударила по живой силе и атакующим подразделениям бронетехники ВСУ в районах населенных пунктов Спорное, Белогоровка, Веселое, Андреевка, Богдановка, Клещеевка, Авдеевка, Майорское и Новгородское.