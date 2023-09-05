5 сентября, 03:36

Российские военные передали больнице в сирийской провинции Деръа медицинское оборудование

© Минобороны РФ

Также они выдали 300 продовольственных наборов общей массой около 3 тонн

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике (САР) передали персоналу больницы в городе Бусра провинции Деръа средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование, а также раздали населению продуктовые наборы. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон (в Сирийской Арабской Республике провели гуманитарную акцию в городе Бусра в сирийской провинции Деръа. Гуманитарная акция проходила на территории больницы города Бусра. В ходе мероприятия военнослужащие ЦПВС передали персоналу больницы медицинское имущество, а также продуктовые наборы", - сообщили там.

В ведомстве отметили, что больнице передали халаты, медицинские перчатки и маски, медицинское оборудование, антисептики, жаропонижающее и другие медикаменты. Кроме того, было выдано 300 продовольственных наборов общей массой около 3 тонн. В состав каждого набора входит до 10 кг продуктов питания: мука, рис, чай, сахар и растительное масло. 

Теги:
СирияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация