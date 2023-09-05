Российские военные передали больнице в сирийской провинции Деръа медицинское оборудование

Также они выдали 300 продовольственных наборов общей массой около 3 тонн

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике (САР) передали персоналу больницы в городе Бусра провинции Деръа средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование, а также раздали населению продуктовые наборы. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон (в Сирийской Арабской Республике провели гуманитарную акцию в городе Бусра в сирийской провинции Деръа. Гуманитарная акция проходила на территории больницы города Бусра. В ходе мероприятия военнослужащие ЦПВС передали персоналу больницы медицинское имущество, а также продуктовые наборы", - сообщили там.

В ведомстве отметили, что больнице передали халаты, медицинские перчатки и маски, медицинское оборудование, антисептики, жаропонижающее и другие медикаменты. Кроме того, было выдано 300 продовольственных наборов общей массой около 3 тонн. В состав каждого набора входит до 10 кг продуктов питания: мука, рис, чай, сахар и растительное масло.