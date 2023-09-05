Первый заместитель мэра Сыктывкара ушел служить по контракту

Александр Можегов курировал вопросы архитектуры, строительства, землепользования, ЖКХ, дорог, транспорта, связи, охраны труда и техники безопасности

СЫКТЫВКАР, 5 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации Сыктывкара Александр Можегов отправился служить по контракту, заключенному с Минобороны России, сообщила пресс-служба городской администрации.

"В связи с переходом первого заместителя руководителя администрации Можегова Александра Александровича в ведение Минобороны РФ в рамках контрактной службы действие трудового договора с администрацией приостановлено", - говорится в сообщении.

Ранее закрепленные за Можеговым вопросы на период его отсутствия будет рассматривать глава городского округа Сыктывкар - руководитель администрации Владимир Голдин, добавили в мэрии.

"Решение Александра Александровича заслуживает уважения. Уверен, что его профессиональные знания и опыт послужат решению важных государственных задач по линии Минобороны. В администрации города вопросы, которые курировал Александр Александрович, продолжают решаться в текущем режиме. На повестке - подготовка города к осенне-зимнему периоду", - привела пресс-служба слова мэра.

Как пояснили ТАСС в администрации, Можегов уже отбыл из Сыктывкара, место его службы неизвестно. На посту первого руководителя он курировал вопросы архитектуры, строительства, землепользования, ЖКХ, дорог, транспорта, связи, охраны труда и техники безопасности.

В июле мэр заполярного города Воркуты Ярослав Шапошников заключил контракт с Минобороны и отбыл на службу в зону специальной военной операции рядовым. С июня этого года исполняющий обязанности министра здравоохранения Коми Игорь Дягилев проходит службу в медицинском отряде специального назначения в зоне СВО.