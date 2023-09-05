Шойгу: главы иностранных оборонных ведомств поддержали курс России на многополярность

По словам главы Минобороны РФ, они выразили готовность к дальнейшему развитию конструктивного взаимодействия с Россией в оборонной сфере

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Главы иностранных военных ведомств на XI Московской конференции по международной безопасности выразили поддержку курсу России на укрепление многополярности, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В августе прошла XI Московская конференция по международной безопасности. Она собрала 800 делегатов из 76 стран и 6 международных организаций, в том числе 26 министров обороны, 16 заместителей министров обороны и начальников генеральных штабов. Главы иностранных оборонных ведомств выразили поддержку внешнеполитическому курсу России на укрепление многополярности, готовность к дальнейшему развитию конструктивного взаимодействия с нашей страной в оборонной сфере", - сказал он на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

Министр отметил, что конференция продемонстрировала провал усилий коллективного Запада по изоляции России. "Конференция подтвердила высокий авторитет России на международной арене, продемонстрировала провал усилий коллективного Запада по ее изоляции", - отметил он.

Также Шойгу подвел итоги прошедшего в августе Международного военно-технического форума "Армия-2023", в котором приняли участие 1,5 тыс. предприятий и организаций, включая 83 иностранные компании, продемонстрировавшие 28,5 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения. "На форум приехали военные делегации из 83 стран, в том числе 41 - высокого уровня, а также представители 6 международных организаций. <...> Заключено 20 государственных контрактов на общую сумму свыше 400 млрд рублей. <...> Форум в очередной раз доказал, что даже в условиях санкций остается актуальной площадкой для стран, готовых строить равноправные партнерские отношения в военно-технической сфере", - добавил министр.

XI Московская конференция по международной безопасности прошла 15 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот". Представители оборонных ведомств и международных организаций, военные эксперты и дипломаты из нескольких десятков государств обсудили общие угрозы мировой и региональной стабильности, а также различные аспекты безопасности в Азии, Африке, на Ближнем Востоке, в Европе и Латинской Америке.