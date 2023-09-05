5 сентября, 10:59,
обновлено 5 сентября, 11:08

Картаполов назвал фейком "приказ Минобороны" о проведении в РФ дополнительной мобилизации

Егор Алеев/ ТАСС
© Егор Алеев/ ТАСС

По словам депутата Госдумы, необходимости в мобилизации сейчас нет, все задачи выполняются в рамках активного набора военнослужащих по контракту

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал фейком распространившийся в интернете "приказ Минобороны РФ" о проведении дополнительной мобилизации.

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"Это полная ерунда, фейковый документ, разработанный нашими противниками, вброшенный специально в соцсети. Поэтому не надо на это реагировать и не надо обращать внимание", - сказал ТАСС Картаполов.

Ранее интернет-издание "Ура.ру" сообщило, что в украинских Telegram-каналах начали распространять приказ министра обороны РФ Сергея Шойгу о начале новой волны мобилизации с 11 сентября.

По его словам, необходимости в мобилизации сегодня нет, все задачи выполняются в рамках активного набора военнослужащих по контракту.

"Сегодня необходимости [в дополнительной мобилизации] нет, сегодня идет активный набор на контракт. И все задачи выполняются в рамках этого набора", - подчеркнул Картаполов. 

Теги:
РоссияКартаполов, Андрей Валериевич
© Информационное агентство ТАСС
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