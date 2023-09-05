Фрегат "Адмирал Горшков" вышел в Атлантику, выполнив задачи в Средиземноморье

Его сопровождает танкер "Вязьма"

МУРМАНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Российский фрегат "Адмирал Горшков" Северного флота, выполнив учебно-боевые задачи в Средиземном море, вышел в Атлантический океан в сопровождении танкера "Вязьма", сообщили в пресс-службе флота.

"Сегодня фрегат Северного флота "Адмирал флота Советского Союза Горшков", действовавший в Средиземном море с апреля 2023 года, вышел в Атлантический океан Гибралтарским проливом в сопровождении среднего морского танкера "Вязьма", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж корабля отработал поставленные задачи в составе постоянной группировки Военно-морского флота РФ в Средиземном море. В Атлантике "Адмирал Горшков" проведет несколько корабельных учений.

Дальний поход фрегата начался 4 января. За время похода корабль прошел около 42 тыс. морских миль. Экипаж фрегата принял участие в двух международных военно-морских учениях в акватории Индийского океана и Аравийского моря, а также совершил деловые заходы в порты Южно-Африканской Республики, Ирана, Саудовской Аравии и Сирии.