Российские миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня в Карабахе

По данным Минобороны РФ, пострадавших нет

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Нарушение режима прекращения огня было зафиксировано российскими миротворцами в Аскеранском районе Нагорного Карабаха. Об этом говорится в бюллетене Министерства обороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне конфликта.

"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Аскеранском районе. Пострадавших нет", - говорится в бюллетене.

Там отмечается, что командование российского миротворческого контингента вместе с азербайджанской и армянской сторонами проводит разбирательство по данному факту.

"На тридцати наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня", - уточнили в Минобороны.