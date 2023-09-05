Авиация возглавляемой США коалиции 17 раз создавала опасные ситуации в районе Эт-Танф

Как сообщили в Центре по примирению враждующих сторон, за сутки было зафиксировано 14 нарушений протоколов деконфликтации

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Самолеты и беспилотники международной коалиции, возглавляемой США, за сутки 17 раз создавали опасные ситуации в районе Эт-Танф в Сирии. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 17 нарушений парой истребителей F-35, тремя парами истребителей F-16, парой истребителей Rafale, двумя парами истребителей Typhoone и тремя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C коалиции", - отметил Кулить в ходе брифинга.

По словам замруководителя центра, также за сутки было зафиксировано 14 нарушений протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, которые связаны с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников.

"Авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии", - добавил он, подчеркнув, что подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и обостряет обстановку.