6 сентября, 01:16
Военная операция на Украине

Эксперт заявил, что Запад отмечает эффективность возводимых ВС России заграждений

Алексей Коновалов/ ТАСС
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Речь о непреодолимых минных полях, противотанковых сооружениях и оборонительных позициях по всей линии фронта, отметил начальник Военно-инженерной академии им. Д. М. Карбышева генерал-майор Андрей Круглов

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Западные политики в своих заявлениях относительно неудач Вооруженных сил Украины отмечают эффективность возводимых Инженерными войсками Вооруженных сил (ВС) России минных полей, противотанковых сооружений и оборонительных позиций по всей линии фронта. Об этом ТАСС сообщил начальник вновь сформированной в Нахабине Военно-инженерной академии им. Д. М. Карбышева генерал-майор Андрей Круглов.

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"На наш взгляд, лучшими оценками на сегодня являются заявления видных политических деятелей иностранных государств о причинах неудач Вооруженных сил Украины в ходе контрнаступления на отдельных направлениях. Следует заметить, что в своих заявлениях они достаточно высоко оценивают вклад инженерного обеспечения действий наших войск, тем самым признавая силу нашего оружия. Это прежде всего непреодолимые минные поля, противотанковые и противопехотные невзрывные заграждения, противотанковые рвы, бетонные тетраэдры или "зубья дракона", хорошо подготовленные оборонительные позиции в инженерном отношении по всей линии фронта и на глубину оперативного построения группировок войск", - сообщил он.

Вновь сформированная 1 августа Военно-инженерная академия им. Д. М. Карбышева начала свою работу в подмосковном Нахабине 1 сентября. Академия образована в результате реорганизации Международного противоминного центра ВС РФ, Центрального научно-исследовательского испытательного института инженерных войск им. генерал-лейтенанта инженерных войск Д. М. Карбышева и Военного института инженерных войск с выведением его из состава Военного учебно-научного центра Сухопутных войск "Общевойсковая академия Вооруженных сил Российской Федерации". 

Теги:
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