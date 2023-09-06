Группировка "Восток" пресекла попытку ВСУ переправиться через реку Мокрые Ялы

Начальник пресс-центра группировки Олег Чехов сообщил, что расчет РСЗО "Смерч" нанес огневой удар по району сосредоточения 31-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины северо-западнее Времевки

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Передовые подразделения группировки "Восток" не дали разведгруппе Вооруженных сил Украины (ВСУ) переправиться через реку Мокрые Ялы южнее Урожайного (ДНР). Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

"На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии пресечена попытка разведгруппы ВСУ переправиться через реку Мокрые Ялы южнее Урожайного. Группа уничтожена", - заявил Чехов. По словам начальника пресс-центра, также расчет реактивной системы залпового огня "Смерч" нанес огневой удар по району сосредоточения 31-й механизированной бригады ВСУ северо-западнее Времевки. "Уничтожены боевая бронированная машина, автомобильная техника и живая сила", - отметил он.

В районе Катериновки был уничтожен склад боеприпасов ВСУ, а в Угледаре нанесено огневое поражение пункту временной дислокации 72-й механизированной бригады ВСУ, уничтожена станция радиоэлектронной борьбы и живая сила.

"Уничтожен пикап с боевиками юго-восточнее Новодаровки, пикап с переносным противотанковым комплексом северо-восточнее Никольского. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены буксируемая гаубица Д-20 в районе Привольного, минометные расчеты западнее Пречистовки, южнее Новодаровки, южнее Константиновки и два минометных расчета севернее Никольского", - рассказал Чехов.

Начальник пресс-центра также сообщил о поражении авиацией мест скопления живой силы противника и техники ВСУ в районе Пречистовки, Новодонецкого, Угледара и Старомайорского. "Расчетом зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" сбит БПЛА самолетного типа "Фурия", - добавил он.

Чехов также подчеркнул, что военнослужащие группировки войск "Восток" проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач. "Номер расчета реактивного артиллерийского дивизиона танковой бригады группировки рядовой Филипп Верещагин в составе подразделения выполнял задачи по огневому поражению живой силы и техники ВСУ на одном из участков южнодонецкого направления. В ходе одного из боев рядовой Верещагин сумел своевременно отразить атаку диверсионно-разведывательной группы противника в ночное время", - сказал Чехов.

По словам начальника пресс-центра, в результате три боевика были ликвидированы, остальные обратились в бегство.