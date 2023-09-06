Пленный военнослужащий ВСУ рассказал, что решил сдаться после СМС от ВС РФ

По словам Юрия, в сообщении описывалось, что все будет хорошо, украинским военным будет оказана медицинская помощь, будет предоставлена еда, и всех распустят, когда все закончится

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Военнопленный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий принял решение сдаться после того, как на его телефон поступило СМС от ВС РФ. Соответствующее заявление он сделал на видеокадрах, предоставленных Минобороны РФ.

"Мы были на позициях в Запорожской области, нас туда отправили без всяких команд, стояли там на погибель. Пришла СМС от РФ про сдачу в плен, в которой описывалось, что все будет хорошо, будет оказана медицинская помощь и три раза в день будут кормить и когда все закончится, всех распустят", - рассказал Юрий.

Он добавил, что сначала не обратил внимание на СМС, но после того, как от его командования стали поступать непонятные команды, задумался и принял решение прекратить воевать. "Некоторым ребятам тоже стали приходить СМСки, ничего хорошего не было, были непонятные команды, я понял, что нужно сдаваться в плен, чтобы выжить", - сообщил пленный.

Боец уточнил, что в итоге все произошло именно так, как и описывалось в сообщении, пленных кормили три раза в день и всем была оказана медицинская помощь со стороны ВС РФ