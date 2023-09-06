В ДНР сообщили, что ВСУ за два дня потеряли до сотни бойцов в боях под Новодонецким

Обстановка в этом районе остается сложной, отметил советник врио главы республики Ян Гагин

ДОНЕЦК, 6 сентября. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины за последние два дня боев под Новодонецким в Донецкой Народной Республике (ДНР) составили до сотни человек личного состава. Об этом ТАСС сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

"Только за последние два дня в боях под Новодонецким противник потерял до сотни своих бойцов. Согласно данным разведки, по большей части это невозвратные потери", - сказал Гагин.

Он также добавил, что ВСУ готовят резервы численностью несколько сотен человек для укрепления группировки на этом участке фронта. Гагин подчеркнул, что обстановка в районе Новодонецкого остается сложной.

Как сообщил в своем Telegram-канале заместитель начальника ГУ Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский, в этом районе ночью силы ВСУ многократно запрашивали эвакуационный транспорт. Интенсивные бои в районе Новодонецкого продолжаются, украинская сторона в ходе утренней атаки потеряла один танк, написал он.

Ранее Гагин сообщал ТАСС, что украинская армия наращивает группировку войск для изменения основного направления удара с Урожайного на Новодонецкое и Октябрьское в ДНР.