6 сентября, 09:21,
обновлено 6 сентября, 09:28
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об отражении двух атак ВСУ на краснолиманском направлении

Уничтожены до 50 украинских военнослужащих, отметили в министерстве

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Российские войска за прошедшие сутки отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, уничтожены до 50 украинских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"На краснолиманском направлении грамотными действиями подразделений группировки войск "Центр" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражены две атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения и 63-й механизированной бригады ВСУ в районах населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ также сообщили, что за сутки на краснолиманском направлении уничтожены две украинские боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30. 

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