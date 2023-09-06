МО РФ заявило об отсутствии изменений в положении ВС России на запорожском направлении

Российские военные отразили четыре атаки ВСУ у Вербового и Работина, отметили в ведомстве

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Российские военные на запорожском направлении отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины у Вербового и Работина, изменений в тактическом положении войск нет. Об этом заявили журналистам в Минобороны России.

"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили четыре атаки противника в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области. Изменений в тактическом положении российских войск нет", - сказали в военном ведомстве.

В МО РФ отметили, что на этом направлении за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два пикапа, две артиллерийские системы М777 производства США, три самоходных артиллерийских установки М109 Paladin производства США, орудие FH-70 производства Великобритании, две гаубицы "Мста-Б", два орудия Д-30 и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".