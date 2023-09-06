Минобороны РФ сообщило о перехвате 12 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган"

При помощи РЭБ было сбито 17 беспилотников ВСУ, отметили в ведомстве

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки перехватили 12 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и "Ураган", при помощи РЭБ было сбито 17 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", - говорится в сообщении.

Кроме того, уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 17 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Макеевка, Новоникольское, Меловатка Луганской Народной Республики, Берестовое Донецкой Народной Республики, Пшеничное, Семеновка Запорожской области, Ольшана Харьковской области и Крынки Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 467 самолетов, 248 вертолетов, 6 426 беспилотных летательных аппаратов, 435 зенитных ракетных комплексов, 11 696 танков и других боевых бронированных машин, 1 148 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6 253 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12 749 единиц специальной военной автомобильной техники.