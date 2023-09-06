Минобороны РФ сообщило об отражении 10 атак ВСУ на донецком направлении

Противник потерял до 285 военных, отметили в ведомстве

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ на донецком направлении отразили 10 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), противник потерял до 285 военных. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили десять атак штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой, 110-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Орехово-Василевка, Химик, Невельское и Марьинска Донецкой Народной Республики. <...> В ходе боев на данном направлении противник потерял до 285 украинских военнослужащих, танк, 2 боевые машины пехоты, 5 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", пушку "Рапира", а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами", - сказали в военном ведомстве.