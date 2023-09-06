Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком направлении

По данным ведомства, противник потерял до 180 человек

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в течение суток более 180 человек, а также 5 танков на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Там отметили, что подразделения российской группировки "Восток" при поддержке авиации и артиллерии отразили на этом направлении атаку штурмового отряда 38-й механизированной бригады ВСУ в районе Новодонецкого в ДНР.

"Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в районах населенных пунктов Урожайное и Новодонецкое Донецкой Народной Республики. Потери противника на данном направлении составили свыше 180 украинских военнослужащих, 5 танков, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 2 самоходные гаубицы "Гвоздика", а также орудие Д-20", - добавили в ведомстве.