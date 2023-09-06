Минобороны РФ заявило об увеличении количества занятых биоисследованиями структур в США

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов напомнил, что ранее сообщалось о создании управления Белого дома по подготовке к пандемиям, которым руководит генерал-майор ВВС США Пол Фридрихс

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Количество занятых реализацией биологических исследований административных структур в США значительно увеличилось, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"В целом количество занятых реализацией биоисследований административных структур в США значительно увеличилось", - сказал он на брифинге Минобороны России по военно-биологической деятельности США.

Кириллов напомнил, что ранее сообщалось о создании управления Белого дома по подготовке к пандемиям, которым руководит генерал-майор ВВС США Пол Фридрихс. "Было отмечено, что работа управления будет сосредоточена на патогенах, которые могут спровоцировать очередную чрезвычайную ситуацию глобального характера. Как оказалось, это не единственная структура, созданная американской администрацией в 2023 году для организации исследований двойного назначения за пределами национальной территории", - добавил он.

Как отметил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, также в США 1 августа было сформировано Бюро по глобальному здравоохранению и дипломатии Госдепартамента. "Официальной целью его деятельности заявлено "международное сотрудничество в области эффективной профилактики, детектирования и контроля инфекционных болезней, включая ВИЧ/СПИД". На практике бюро будет отвечать за выработку политического курса и координацию действий Вашингтона по созданию глобальной системы мониторинга инфекционных болезней и достижению лидерства Соединенных Штатов в этой области", - сказал он.

Кириллов уточнил, что руководителем новой структуры назначен посол по особым поручениям Джон Нкенгасонг, ранее занимавший должность директора африканского регионального управления Центров по контролю и профилактике болезней - структуры, вовлеченной в реализацию военно-биологических программ США. Также начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ обратил внимание на то, что "Госдепартамент регулярно подчеркивает свою непричастность к биологической деятельности, мотивируя это тем, что она не является профильной для внешнеполитического ведомства".