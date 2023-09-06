МО РФ заявило, что в лаборатории в США содержалось около 1 тыс. трансгенных животных

Также в ней обнаружены биоматериалы с как минимум 20 патогенами, включая возбудителей COVID-19, отметили в ведомстве

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/ Обнаруженная в США в штате Калифорния подпольная лаборатория содержала около 1 тыс. трансгенных животных, также в ней обнаружены биоматериалы с как минимум 20 патогенами, включая возбудителей COVID-19. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"В марте 2023 года в городе Ридли штат Калифорния на территории заброшенного промышленного здания была обнаружена подпольная лаборатория, осуществляющая деятельность с патогенными микроорганизмами. В ней находилось порядка 30 холодильников и морозильных камер, термостаты и оборудование для культивирования микроорганизмов. В лабораторных помещениях обнаружено около тысячи трансгенных лабораторных животных, порядка восьмисот образцов биоматериалов. Анализ, проведенный Центром по контролю и профилактике инфекций, выявил наличие в пробах по меньшей мере двадцати патогенов, в том числе возбудителей COVID-19, ВИЧ и гепатитов", - сказал начальник войск РХБЗ в ходе брифинга по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США.

Следствие выявило, что лаборатория функционирует с октября 2022 года с грубыми нарушениями базовых принципов биозащиты, отметил Кириллов. По его словам, лабораторные животные содержались в неудовлетворительных условиях, что приводило к их гибели, а биоматериалы, в том числе образцы крови, тканей, сыворотки, утилизировались без соблюдения требований санитарных норм. Реальный владелец лаборатории так и не был обнаружен, а фактические цели ее деятельности не установлены, добавил начальник войск РХБЗ.

"Необходимо отметить, что это не единичный случай, подтверждающий отсутствие должного контроля за разработками двойного назначения", - подчеркнул он.