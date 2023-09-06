МО РФ: США создают правовую основу для расширения военно-биологической деятельности

По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова, Вашингтон планирует продолжить программу совместного снижения угрозы, "которая ранее была навязана американской администрацией странам постсоветского пространства"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Политика Вашингтона в сфере биологической защиты создает правовую основу для расширения военно-биологической деятельности США, несмотря на заявленные цели по сдерживанию применения биооружия. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Он дал оценку опубликованному Пентагоном программному документу "Обзор политики в области биозащиты", в котором определены действия Минобороны США по указанному направлению на период до 2035 года.

"Хотя заявленной целью ее [политики] реализации является "сдерживание применения биологического оружия и реагирование на природные вспышки", документ создает правовую основу для дальнейшей военно-биологической экспансии США и проведения исследований за пределами национальной территории", - сказал Кириллов на брифинге, посвященном военно-биологической деятельности США.

По его оценке, Вашингтон планирует расширить зарубежную сеть подконтрольных ему лабораторий, а также продолжить программу совместного снижения угрозы, "которая ранее была навязана американской администрацией странам постсоветского пространства", при этом к реализации планов будут привлекаться гражданские министерства и посреднические организации, включая центры по контролю и профилактике заболеваний.

Подтверждением этому, указал Кириллов, служат слова помощника министра обороны США Деборы Розенблюм, заявившей, что "биозащита больше не является прерогативой только специализированных армейских подразделений".

"О военно-биологическом характере запланированной деятельности говорит и тот факт, что она будет проводиться советом по биозащите под председательством заместителя министра обороны США Уильяма Лапланта", - добавил начальник войск РХБЗ.