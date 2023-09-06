МО РФ: в США создали бюро для достижения лидерства в глобальном мониторинге болезней

Как уточнил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, руководителем новой структуры назначили посла по особым поручениям Джона Нкенгасонга

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Сформированное в США Бюро по глобальной безопасности и дипломатии в области здравоохранения на практике будет координировать действия Вашингтона по созданию глобальной системы мониторинга инфекционных болезней и достижению лидерства Соединенных Штатов в этой области. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"1 августа было сформировано Бюро по глобальному здравоохранению и дипломатии Госдепартамента. Официальной целью его деятельности заявлено "международное сотрудничество в области эффективной профилактики, детектирования и контроля инфекционных болезней, включая ВИЧ/СПИД". На практике бюро будет отвечать за выработку политического курса и координацию действий Вашингтона по созданию глобальной системы мониторинга инфекционных болезней и достижению лидерства Соединенных Штатов в этой области", - сказал он на брифинге Минобороны России по военно-биологической деятельности США.

Кириллов уточнил, что руководителем новой структуры назначен посол по особым поручениям Джон Нкенгасонг, ранее занимавший должность директора африканского регионального управления Центров по контролю и профилактике болезней - структуры, вовлеченной в реализацию военно-биологических программ США. Также начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ обратил внимание на то, что "Госдепартамент регулярно подчеркивает свою непричастность к биологической деятельности, мотивируя это тем, что она не является профильной для внешнеполитического ведомства".