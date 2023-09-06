Начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что "от общественности скрывается перечень объектов с уровнем изоляции BSL-3 и BSL-4, где проводятся подобные исследования"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Около 36 тыс. человек принимают участие в программе биологического оружия в США. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Он обратил внимание на интервью кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего американскому телеведущему Такеру Карлсону. "В ходе интервью стало известно, что в программе биологического оружия США принимает участие около 36 тыс. человек, при этом от общественности скрывается перечень объектов с уровнем изоляции BSL-3 и BSL-4, где проводятся подобные исследования", - сказал Кириллов.

По словам начальника войск РХБЗ, особого внимания заслуживают высказывания американского политика о функционировании подконтрольных Пентагону биологических объектов на украинской территории. "У нас есть биолаборатории на Украине, потому что мы разрабатываем биологическое оружие и в этом биологическом оружии используются различные виды новых синтетически выведенных штаммов, а также технологии Крисп-Р и методы генной инженерии, которые были недоступны предыдущим поколениям", - процитировал Кириллов Кеннеди-младшего.

Он добавил, что подобные заявления являются подтверждением незаконной военно-биологической деятельности США и требуют правовой оценки с последующим проведением независимого расследования.