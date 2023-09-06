МО предлагает ввести воинский учет для отбывающих наказание в местах лишения свободы

Изменения подразумевают исключение из 15-го пункта положения подпункта, в соответствии с которым отбывающие наказание в виде лишения свободы граждане не подлежат воинскому учету

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Минобороны России предложило внести изменения в Положение о воинском учете, в соответствии с которыми отбывающие наказание в виде лишения свободы должны будут вставать на воинский учет в исправительных учреждениях. Проект изменений опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Так, изменения подразумевают исключение из 15-го пункта положения подпункта, в соответствии с которым отбывающие наказание в виде лишения свободы граждане не подлежат воинскому учету.

Для призывников и военнообязанных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, предлагается ввести понятие "особого воинского учета". "Особый воинский учет осуществляется исправительными учреждениями, исправительными центрами уголовно-исполнительной системы <...> и военными комиссариатами по месту нахождения учреждений уголовно-исполнительной системы в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим положением", - говорится в проекте изменений.

Постановка и снятие с особого воинского учета производятся без явки в военные комиссариаты, соответствующие списки граждан предоставляются в них исправительными учреждениями по мере их приема, этапирования или освобождения. Сверять списки особого воинского учета с документами воинского учета военкоматов предлагается не реже одного раза в год.