Корабли Балтфлота на учениях отработали массированные удары ракетными комплексами "Калибр"

В пресс-службе флота отметили, что экипажам кораблей пришлось действовать в условиях сложной помеховой обстановки, которая была искусственно создана для усложнения задачи

КАЛИНИНГРАД, 6 сентября. /ТАСС/. Балтийский флот провел учения корабельной ударной группы по отработке задач нанесения массированного удара ракетными комплексами "Калибр" по морским и береговым целям, сообщила пресс-служба флота.

"В морских полигонах Балтийского флота корабельная ударная группа в составе малых ракетных кораблей (МРК) "Град", "Одинцово" и "Советск" отработала задачи по нанесению массированного ракетного удара ракетными комплексами "Калибр" по целям, имитирующим отряд боевых кораблей условного противника и критически важные береговые объекты с выполнением электронных ракетных пусков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данным объективного контроля, все назначенные цели были успешно поражены.

Действовать экипажам кораблей пришлось в условиях сложной помеховой обстановки, которая была искусственно создана для усложнения задачи экипажам корабельной ударной группы, сказали в пресс-службе.

"При отработке огневых задач экипажи МРК провели ряд корабельных учений: по борьбе за живучесть, противодиверсионной обороне корабля во время стоянки на незащищенном рейде, организации взаимодействия и связи между кораблями, отработали элементы совместного плавания", - добавили в пресс-службе.