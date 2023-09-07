7 сентября, 00:00
Военная операция на Украине

Минобороны показало кадры боя гранатометчиков ВС РФ на купянском направлении

В ведомстве отметили, что каждый боевой выход наводчиков, корректировщиков и гранатометчиков в составе групп и мотострелковых рот начинается с подготовки и выезда на точки входа в зону непосредственного контакта с противником

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Гранатометчики группировки войск "Запад" нанесли поражение подразделениям Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Соответствующие кадры распространило Минобороны РФ.

"После предварительной разведки местности, в том числе с воздуха с использованием беспилотника, были получены данные о наращивании сил противника. Разведчики Западного военного округа сообщили о перемещении нескольких вооруженных групп и техники противника", - говорится в пояснительном тексте военного ведомства к видео.

На кадрах демонстрируется бой на линии соприкосновения, гранатометчики наносят поражение противнику. Их товарищи, в свою очередь, прикрывают бойцов огнем из стрелкового оружия. В ходе непродолжительного боя слаженными действиями мотострелкового подразделения противник был уничтожен.

В Минобороны отметили, что каждый боевой выход наводчиков, корректировщиков и гранатометчиков в составе групп и мотострелковых рот начинается с подготовки и выезда на точки входа в зону непосредственного контакта с противником. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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