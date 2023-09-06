Авиация проамериканской коалиции шесть раз нарушила воздушное пространство Сирии

Замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить подчеркнул, что подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Самолеты и беспилотники так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США за прошедшие сутки шесть раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф, где пролегают международные воздушные трассы. Об этом сообщил в ходе брифинга заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений двумя парами истребителей Rafale и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C коалиции", - отметил контр-адмирал.

По словам замруководителя центра, также за сутки было зафиксировано 13 нарушений протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, которые связаны с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников.

Кулить подчеркнул, что подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.

Он также добавил, что за прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведено две гуманитарные акции в населенном пункте Кизельджа провинции Хасеке и Дейр-эз-Зоре, в ходе которых населению выданы продовольственные наборы общим весом 5,4 тонны.