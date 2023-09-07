КБ "Восток" планирует серийное производство ударной беспилотной платформы "Скальпель"

Планируется, что подразделения армии РФ будут использовать платформу в СВО в качестве барражирующего боеприпаса

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Конструкторское бюро (КБ) "Восток" проводит летные испытания многоцелевой беспилотной платформы одноразового применения "Скальпель", запуск изделия в серийное производство для нужд спецоперации планируется с октября 2023 года. Об этом ТАСС сообщили в организации.

"В настоящее время ведутся летные испытания многоцелевой платформы одноразового применения "Скальпель". В дальнейшем планируется, что подразделения армии РФ будут использовать платформу в спецоперации в качестве барражирующего боеприпаса. В октябре готовое изделие будет предоставлено для применения в зоне СВО. На данный момент нами получены заявки на платформу от нескольких российских подразделений. Мы находимся в постоянном диалоге с военнослужащими по поводу технических требований к летательному аппарату", - заявили в КБ.

Внутренний диаметр платформы разработан таким образом, чтобы боевая часть изделия подходила под большинство доступных для армии РФ полезных нагрузок. "Мы постарались сделать максимально универсальную платформу, насколько это возможно. Отсек для полезной нагрузки сделан диаметром 125 мм и длиной 650 мм с расчетом на то, что каждое подразделение будет самостоятельно решать, какую боевую часть закладывать, исходя из своих возможностей", - подчеркнули в конструкторском бюро.

Масса полезной нагрузки платформы - 5 кг, взлетный вес 10,5 кг, крейсерская скорость - 120 км/ч, дальность полета 40 км. Стоимость изделия не разглашается. "Платформа будет отличаться доступной ценой. Некоторые компоненты аппарата иностранного производства, однако в высокой степени это российский продукт. Платформа отличается компактным для такого веса полезной нагрузки размером, максимальной энергоэффективностью, легкостью в изготовлении и использовании", - отметили в организации.

Также в КБ "Восток" рассказали, что организация тесно взаимодействует с АНО "Платформа Национальной технологической инициативы" ("Платформа НТИ") и инновационным научно-технологическим центром "Аэрокосмическая инновационная долина" (АКИД). "Планируем стать резидентами данных организаций, готовим документацию. В части импортозамещения многие действующие резиденты АКИД и "Платформы НТИ" занимаются разработкой отечественной электроники. В дальнейшем это будет способствовать выходу на высокий процент локализации по нашему изделию. Отдельно хотим отметить активную помощь и содействие в решении многих вопросов со стороны администрации Рязанской области и регионального отделения ДОСААФ", - отметили в КБ.