7 сентября, 01:42,
обновлено 7 сентября, 01:49
Военная операция на Украине

В МО РФ заявили об уничтожении трех украинских беспилотников

Эрик Романенко/ ТАСС
© Эрик Романенко/ ТАСС

Один сбили в Московской области, еще два - в Ростовской

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. В четверг, 7 сентября, Киев пытался атаковать объекты на территории России тремя беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

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Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Около 03:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку тремя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - рассказали в военном ведомстве.

Уточняется, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника над территорией Ростовской области, еще один - над Московской областью.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью в Раменском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на столицу. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков нет.

Также силы ПВО сбили два БПЛА над Ростовом-на-Дону, один беспилотник упал в центре города, повреждено несколько автомобилей и фасады трех зданий. Пострадал один человек. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияРостовская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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