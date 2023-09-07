В МО РФ заявили об уничтожении трех украинских беспилотников

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. В четверг, 7 сентября, Киев пытался атаковать объекты на территории России тремя беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).
Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"Около 03:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку тремя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - рассказали в военном ведомстве.
Уточняется, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника над территорией Ростовской области, еще один - над Московской областью.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью в Раменском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на столицу. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков нет.
Также силы ПВО сбили два БПЛА над Ростовом-на-Дону, один беспилотник упал в центре города, повреждено несколько автомобилей и фасады трех зданий. Пострадал один человек.