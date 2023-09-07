Авиация РФ нанесла девять ракетно-бомбовых ударов по войскам ВСУ на купянском направлении

Начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский отметил, что российские военные уничтожили более двух взводов Вооруженных сил Украины

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Экипажи вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовая авиация Западной группировки войск нанесли девять ракетно-бомбовых ударов по войскам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

"Экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовая авиация группировки войск "Запад" нанесли девять ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 14-й отдельной механизированной бригады подразделений территориальной обороны в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Стельмаховка и Берестовое", - сказал он.

Начальник пресс-центра группировки добавил, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес авиационный удар по пункту временной дислокации 43-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Песчаное.

Зыбинский отметил, что группировка войск "Запад" уничтожила более двух взводов военных ВСУ на купянском направлении.

"Общие потери противника составили более двух взводов живой силы, два пикапа и один разведывательный беспилотный летательный аппарат", - сказал он.

Начальник пресс-центра группировки добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Краб" польского производства и минометный расчет в районах Новоегорьевки и Ревучего.