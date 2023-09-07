В МО РФ сообщили о сбитом над Брянской областью украинском беспилотнике

Его уничтожили средствами ПВО

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. В четверг, 7 сентября, Киев предпринял попытку атаковать объекты России беспилотником, его уничтожили над Брянской областью.

Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Около 06:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА (беспилотным летательным аппаратом) самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны) беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - отметили в ведомстве.