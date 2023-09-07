В МО РФ сообщили, что военный спас сослуживцев от удара дрона ВСУ в районе Работина

Ефрейтор Павел Янков с позывным Каспер накрыл военнослужащих собой при атаке БПЛА, заявили в ведомстве

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Ефрейтор Павел Янков с позывным Каспер в районе населенного пункта Работино Запорожской области спас сослуживцев от удара дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили ТАСС в Минобороны России.

"Военнослужащий Вооруженных Сил России 1430-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии ефрейтор Павел Янков с позывным Каспер, выполняя задачи по отражению безуспешных атак ВСУ на ореховском направлении в районе населенного пункта Работино, спас своих боевых товарищей от удара вражеского ударного дрона прикрыв их собой. Как и сам Павел все военнослужащие выжили, получив только осколочные ранения", - сказали в военном ведомстве.

Сейчас военнослужащие находятся на лечении в госпитале, а после полного восстановления готовы вернуться в подразделение.

"Поступила оперативная задача - выдвинуться на помощь нашим ребятам. Собрались, снарядились, прибыли на место. Шли малыми группами до места, потому что все было в дистанционных минах. Птички [дроны] постоянно крутились, постоянно приходилось маскироваться. Дошли до места, доложили командиру, что прибыли. К тому моменту ребята дрались там уже двое суток, и окоп уже практически сравнялся с землей", - рассказал Янков.

Попав под прицел вражеского дрона на позиции, он взял напашник от бронежилета, вытянул руки и машинально направил защиту в сторону летящего беспилотника, максимально закрыв щель в окопе, где находились его сослуживцы.

"Я вообще в своих бойцах не сомневаюсь, да и в полку 1430 я не в одном бойце не сомневаюсь. Здесь достаточно собралось людей, которые с большой буквы защитники, мужики, поэтому сомнений нет. По Касперу могу сказать: человек прослужил в погранвойсках, десантно-штурмовой мобильной группе. Это срочная служба. Поэтому опыт обращения с оружием [есть], и что такое честь, долг он знает уже давно. Он помогает всем моим на передовой. Мы давно здесь находимся и защищаем Работино уже совместно", - отметил командир роты с позывным Дантес.

Бои за Работино

Бои за Работино Российские военные в ходе наступления ВСУ на ореховском направлении ведут бои по удержанию позиций под постоянным массированным огнем противника, в том числе с применением высокоточных снарядов и кассетных боеприпасов. ВСУ пытаются атаковать превосходящими силами, используя западное вооружение, но российские военнослужащие отбрасывают их на исходные позиции. ВСУ при этом несут значительные потери личного состава и боевых машин, добавили в военном ведомстве.

Как сообщили в среду в Минобороны России, ВС РФ на запорожском направлении отразили четыре атаки ВСУ у Вербового и Работино, изменений в тактическом положении войск нет.

В МО РФ отметили, что на этом направлении за сутки было уничтожено до 40 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два пикапа, две артиллерийские системы М777 производства США, три самоходных артиллерийских установки М109 Paladin производства США, орудие FH-70 производства Великобритании, две гаубицы "Мста-Б", два орудия Д-30 и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".