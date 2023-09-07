МО РФ сообщило о перехвате средствами ПВО 11 снарядов РСЗО HIMARS и авиабомбы JDAM

По данным военного ведомства, за сутки сбили 41 беспилотник ВСУ

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили 11 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, авиабомбу JDAM и сбили 41 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачено 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также управляемая авиабомба JDAM", - говорится в сообщении.

Кроме того, уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Белогоровка, Меловатка Луганской Народной Республики, Спорное, Водяное Донецкой Народной Республики, Мирное Запорожской области, а также Голая Пристань Херсонской области.

В ведомстве отметили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 467 самолетов, 248 вертолетов, 6 467 беспилотных летательных аппаратов, 436 зенитных ракетных комплексов, 11 711 танков и других боевых бронированных машин, 1 148 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6 274 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12 776 единиц специальной военной автомобильной техники.