Врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что российские силы нанесли тяжелые поражения врагу у населенных пунктов Тягинка и Отрадокаменка на правом берегу Днепра в Бериславском районе

ГЕНИЧЕСК, 7 сентября. /ТАСС/. Российские силы за последние несколько дней уничтожили пункт временной дислокации личного состава 106-й бригады теробороны ВСУ и ангар с иностранной техникой в районе Тягинки и Отрадокаменки в Херсонской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Минобороны РФ 2 сентября проинформировало, что в районе Тягинки российские войска уничтожили полевой склад боеприпасов 106-й бригады теробороны ВСУ, а в районе Отрадокаменки поразили пункт управления беспилотниками.

"В последние дни они [силы РФ] нанесли тяжелые поражения врагу у населенных пунктов Тягинка и Отрадокаменка на правом берегу Днепра в Бериславском районе. Наши боги войны уничтожили там полевой склад боеприпасов и пункт временной дислокации личного состава 106-й бригады теробороны противника, пункт управления беспилотными летательными аппаратами, а также сровняли с землей ангар с иностранной техникой, где были БТР "Кипри", бронеавтомобили "Динго", "Казак" и "Хамви", - написал Сальдо.

Он отметил, что "это нарушило снабжение противника, снизило интенсивность обстрелов, обеспечило <...> силам [РФ] преимущество на поле боя и снизило угрозу со стороны противника".

"Разница между нами и ними заключается в том, что наши артиллеристы бьют по военным объектам, а их - куда придется. Причем их дроны специально сбрасывают заряды на гражданские машины и дома. Херсонская область - по-прежнему одна из самых напряженных и опасных зон боевых действий, поэтому такие успехи важны для стабилизации общей обстановки на фронте по Днепру. Смелость и профессионализм наших бойцов являются важными факторами в достижении победы и восстановлении мира на территории нашей Родины - России", - заключил Сальдо.