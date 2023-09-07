7 сентября, 15:40,
обновлено 7 сентября, 16:06

В МО РФ заявили, что КНДР показывает способность обеспечить свою оборону

Республика проводит учения в ответ на провокации США, отметил замминистра обороны РФ Александр Фомин

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. КНДР демонстрирует способность обеспечить свою оборону, проводит учения в ответ на провокации США. Об этом заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин на торжественном приеме в посольстве КНДР по случаю 75-й годовщины со дня основания республики.

"Несмотря на трудности, корейский народ справляется со всеми вызовами и угрозами, демонстрирует готовность обеспечить свою обороноспособность, - сказал замминистра. - Учения по отражению возможной агрессии в отношении северокорейского государства возглавляет лично председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын, как это было, например, в августе-сентябре этого года в ответ на провокационные действия со стороны США и Республики Корея".

Россия, по словам Фомина, "нацелена на последовательное расширение многоплановых контактов с КНДР, что полностью отвечает интересам двух стран". "Безусловно, большое значение для укрепления российско-корейских связей имел визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Пхеньян в июле этого года", - подчеркнул замглавы Минобороны РФ. 

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