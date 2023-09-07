7 сентября, 16:27
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Миротворцы РФ зафиксировали два нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

В Минобороны России сообщили об отсутствии пострадавших

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Российские миротворцы зафиксировали два нарушения режима прекращения огня в Шушинском районе в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается в информационном бюллетене Министерства обороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта.

"Зафиксировано два нарушения режима прекращения огня в Шушинском районе. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данным фактам", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.

Ранее сообщалось, что с 3 сентября командование российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе возложено на генерал-майора Кирилла Кулакова. 

Теги:
РоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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